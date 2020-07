UFC šovs #6: Nākamais Habibs un Gustafsona mieles

UFC šovs #5: Atskats uz UFC 251

Ar 1,3 miljoniem PPV "pirkumu" UFC 251 ir ierakstīts vēsturē, kā viens no iespaidīgākajiem UFC šoviem. Kuri cīkstoņi no šī šova aizgāja kā uzvarētāji, kuri kā zaudētāji? Kas gaidāms tuvākā un tālākā nākotnē? Par to visu un vēl – šajā UFC podkāsta epizodē. 14.07.2020. epizode.