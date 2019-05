48: Rūdolfs Rozītis – basketbola 'aģents' hokejā; pieklājības frāzes ar 'Bulls' treneri

Rūdolfs Rozītis iepriekš trenēja profesionālas basketbola komandas Latvijā, bet pēc atlaišanas no Jēkabpils kluba nākamo pieredzi guva, aizvadītajā sezonā strādājot ASV studentu basketbolā kā trenera asistents. Negaidīti saņēmis zvanu no Toda Abernetija, ar ko savulaik kopā spēlēja Latvijā, Rūdolfs pameta darbu lidostā un devās jaunā piedzīvojumā – strādāt par treneri ASV studentu basketbolā. Podkāstā pie Andreja Siliņa Rūdolfs stāsta par psiholoģiski smago brīdi pēc aiziešanas no Jēkabpils, darbu lidostā, ASV studentu basketbolu kā tādu, niansēm ASV basketbola darba tirgū, atceras viesošanos Čikāgas " Bulls " treniņā, dalās iespaidos par Zaionu Viljamsonu, stāsta par nākotnes iespējām un daudz ko citu interesantu. Epizode pirmoreiz publicēta 21.05.2019.