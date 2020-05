83: Cik Ralfs Freibergs pelnīja "Dinamo" un kā ir spēlēt pret Jāgru?

#82: Kā par Latvijas čempioniem 2007. gadā kļuva 'ASK Rīga'

Pavasaris basketbolā ir īpašs laiks – tiek izcīnīts Latvijas čempiontituls. Šis gads ir citādāks, jo čempioni nosaukti bez izslēgšanas turnīra un līdz ar to – arī bez gandarījuma klubiem, spēlētājiem un īpaši līdzjutējiem. Tāpēc Andrejs Siliņš savā podkāstā šoreiz viesos aicināja Ģirtu Kalniņu, kurš bija viens no atbildīgajiem " ASK Rīga " vienīgā Latvijas čempiontitula izcīnīšanā 2007. gadā. Kā tika komplektēts sastāvs? Kāda bija Kērtisa Miledža alga? Kāda izvērtās pirmā saruna ar biedējošo Torraju Bragsu? Kāpēc ASK neizdzīvoja? 08.05.2020. epizode.