#84: 'Dinamo' panikas mērītājs, atziņas no 'The Last Dance'

Andrejs Siliņš uz podkāstu šoreiz aicinājis "Sportacentrs.com" hokeja ekspertu Ulvi Broži un futbola apskatnieku Agri Suveizdu, bet skatu no malas piedāvā komiķis un liels sporta entuziasts Rūdolfs Kugrēns. Kungi apspriež Vācijas Bundeslīgas atsākšanos un spekulē par Latvijas futbola Virslīgas startu, Siliņš piedāvā ieskatu basketbola aktualitātēs, jo arī groza bumbu gatavojas atsākt spēlēt Vācijā un Izraēlā. Tuvojas jau trīs mēneši kopš Rīgas " Dinamo " nav galvenā trenera – Brožeks komentē, vai ir jāsāk uztraukties par rīdzinieku nākotni. Savukārt epizodes noslēgumā kungi dalās atziņās par redzēto šī brīža populārākajā pasaules dokumentālajā filmā par Čikāgas " Bulls " un Maiklu Džordanu - "The Last Dance". 23.05.2020. epizode.