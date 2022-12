Par atbalstu ukraiņiem svētku laikā

Par 'Twitter' nākotni un vārda brīvību internetā

Kopš oktobra beigām pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks par 44 miljardiem dolāru iegādājies ietekmīgo mikroblogošanas vietni "Twitter" un vienpersoniski pārņēmis kontroli pār to, taču viņa idejas par to, kā šai vietnei būtu jāfunkcionē, raisījušas pretrunīgus viedokļus. Pirmdien miljardieris turpat "Twitter" izveidojis aptauju, aicinot lietotājus balsot par to, vai viņam jāturpina vadīt šī sociālo tīklu platforma, un tajā no vairāk nekā 17 miljoniem balsotāju lielākā daļa paudusi, ka Maskam jāatkāpjas. Kāda nākotne sagaida "Twitter" un kādas kopumā ir tendences sociālo tīklu platformās – par to žurnāliste Alina Lastovska diskutēja ar "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktoru Jāni Sildniku un digitālās satura studijas "Footprint" vadītāju Dāvi Freibergu.