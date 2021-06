Par bērnu nometņu norisi šovasar

Epidemioloģiski droša vasaras nometņu norise liek lauzīt galvas gan nometņu organizatoriem, gan bērnu vecākiem. Turklāt valdības noteiktās drošības prasības regulāri mainās. Par to, kā tām izsekot līdzi un kas kontrolēs to ievērošanu – raidījumā "Spried ar Delfi". Studijas viesi – Inta Kraskeviča no Valsts izglītības satura centra un dienas nometņu organizators Māris Šķēle no dienasnometne.lv.