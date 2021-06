Par drošu svinēšanu karstajā laikā

Par Bruņinieku ielas un citu Rīgas ielu labiekārtošanas 'vājajām vietām'

Bruņinieku ielas remontdarbu ietvaros notikusī veloceliņu iekārtošana, kurai tika upurēta liela daļa autostāvvietas ielas malā, uzjundījusi jautājumu, cik lielā mērā, plānojot šādus vērienīgus ielu atjaunošanas projektus, tiek ņemta vērā konkrētās apkaimes specifika un iedzīvotāju domas. Par to piektdien, 18.jūnijā runājām raidījumā "Spried ar Delfi", kurā no amata pienākumu pildīšanas atstādinātais Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs atbildēja uz jautājumiem gan par to, kā tiek plānoti šādi projekti, gan par to, kādas ir iedzīvotāju iespējas jau savlaicīgi iegūt nepieciešamo informāciju un ietekmēt projektu galīgo veidolu. Diskusijā piedalījās arī Andrejs Račkovskis, kuram piederošā apbedīšanas aģentūra "Atvadas" atrodas tieši Bruņinieku ielā.