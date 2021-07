Par 'melno' slīkšanas statistiku

Par nelegālās imigrācijas pieauguma riskiem no Baltkrievijas

Latvijas kaimiņvalsts Lietuvas valdība pagājušajā nedēļā paziņoja, ka, lai apturētu nelegālo imigrantu plūsmu no Baltkrievijas , uz abu valstu robežas tiks būvēts žogs. Dzeloņstiepļu nožogojums stiepsies 550 kilometru garumā. Jau iepriekš saistībā ar nelegālo imigrantu pieplūdumu no Baltkrievijas Lietuvā izsludināta valsts mēroga ārkārtējā situācija. Lietuvas amatpersonas pauž aizdomas, ka autoritārā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms apzināti veicina nelegālo imigrantu plūsmu uz Lietuvu, kur patvērumu raduši vairāki redzami režīma opozicionāri. Par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas trešdien, 14. jūlijā raidījumā "Spried ar Delfi" izvaicājām Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieku dienesta organizācijas jautājumos Ivaru Ruskuli un Ievu Raubiško no domnīcas "Providus".