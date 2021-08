Par situāciju galvaspilsētas pašvaldības policijā

Aptuveni puse Rīgas pašvaldības policijā strādājušo ir apsvēruši iespēju tuvāko gadu laikā šo darbu pamest, liecina Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka Jura Lūkasa ziņojums, ar kuru aizvadītajā nedēļā iepazinās atbildīgās Rīgas domes komitejas deputāti. Pēc šī ziņojuma uzklausīšanas Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas deputāti atzinuši, ka pašvaldības policistu darba apstākļu uzlabošanai jābūt starp nākamā gada budžeta prioritātēm. Par esošo situāciju, to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami un to, cik daudz naudas būtu nepieciešams to iedzīvināšanai 17. augustā raidījumā " Spried ar Delfi " Andris Auzāns iztaujāja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieci Lindu Ozolu (JKP) un Rīgas pašvaldības policijas priekšnieku Juri Lūkasu.