Par to, vai nekustamo īpašumu tirgū veidojas burbulis

Par 3x3 basketbolu Tokijas olimpiskajās spēlēs

Kā līdz šim veicies un ko turpmāk sagaidīt no Latvijas šīgada olimpisko spēļu galvenās cerības uz zelta medaļām - 3x3 basketbola izlases? Par to raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā pirmdien 26. jūlijā " MVP " galvenais redaktors Ingmārs Jurisons runāja ar Artūru Strēlnieku, kurš kā komandas piektais spēlētājs, nepieciešamības brīžos aizstājot kādu no pamata četrinieka, deva nozīmīgu artavu Tokijas ceļazīmes izcīnīšanā. Sarunai no Tokijas pieslēdzās arī "Delfi" Sporta nodaļas redaktors Uldis Strautmanis.