Plūdīs asinis! Džemmas saruna ar Franku Frai. 28. epizode

Kad tamponi ieradās Eiropas tirgū, daudzi bija satraukušies par to, ka sievietes tagad brīvi pieskarsies saviem dzimumorgāniem un sāks vājprātā masturbēt. Tas tā nenotika, bet tamponu aplikatori ir daļa no šīs sāgas! Mēnešreižu aktīviste Franka Frai ( Franka Frei ) uzskata, ka gan sievietes bauda, gan tas, kā sievietes ķermenis funkcionē, pārāk ilgi ir bijusi tabu tēma, arī akadēmiskajā vidē. Saruna Džemmas Sudrabas podkāstā "Strap mums, meitenēm, runājot" ar Franku Frai no festivāla "Komēta" aizvadītajā gadā, tā notiek angļu valodā. Ļoti patika podkāsts? Pastāsti par to saviem draugiem un kļūsti par patronu