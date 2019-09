Podkāsta "Straight Forward Podcast" 18. raidījuma viesis ir elektroinženieris un skrituļdēļa deldētājs no Aizkraukles – Artūrs Paugurs. Artūrs pastāsta par to, kā 2006. gadā viņi ar draugiem no domes sauca ārā Aizkraukles mēru Vilni Plūmi un teica viņam, ka jauniešiem nepieciešams skeitparks. Kā arī sarunas par un ap mūsdienīgākiem notikumiem skeitbordā un ārpus tā. 06.09.2019. epizode.