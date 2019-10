Juris Baltačs: ko man iemācīja debates

Alpīnists Kristaps Liepiņš par iedvesmu piedzīvojumiem visas dzīves garumā

Podkāsta "Svarīgās detaļas" 47. epizodes viesis ir alpīnists Kristaps Liepiņš. Kristaps ir paspējis iemēģināt roku kino režijā, bijis gaisa desantu karaspēkā un vairāk nekā 12 gadus nostrādājis "Latvijas Bankā". Kad drošā darba ikdiena vairs neapmierināja viņa kāri pēc piedzīvojumiem, viņš ap četrdesmit gadu vecumu aizgāja no stabilā darba un pilnībā nodevās alpīnismam. Tagad Kristaps ir alpīnists ar 30 gadu pieredzi kalnos, alpīnisma instruktors un "The North Face" vēstnesis. Lielāko gada daļu Kristaps pavada ārpus Latvijas kalnu ceļojumos un viņš ir kāpis kalnos jau piecos kontinentos. Patika podkāsts? Atbalsti "Svarīgās detaļas" un esi tā patrons ! Bet "Delfi plus" interviju ar Kristapu un viņa sievu Kristīni vari izlasīt šeit . 21.09.2019. epizode.