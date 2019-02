Svarīgās detaļas #32: Ksenija Andrijanova bez glutēna par uzturu un krievu dzīvi Latvijā

Ksenija Andrijanova ir uztura speciāliste, kura savas dzīves laikā ir mērojusi ceļu no Kananikolskas ciema Krievijā, caur Bolderāju līdz bakalaura grādam veselības aprūpē, un maģistra grādiem (daudzskaitlī) uztura zinātnē un komunikācijas zinātnē.



Tēmas, ko apspriedām:

* Glutēns.

* Latvijas krievu dzīve Latvijā.

* Mūsdienu skaistuma ideālu iedekme uz jauniešu veselību.

* Vai uztura zinātnē ir vienprātība par to, kas ir pareizs uzturs.

* Kādēļ klausīties zinātniekos ir vērtīgāk, kā pašpasludinātos ekspertos.

* Kādēļ uztura zinātnē ir grūti nonākt pie skaidrām atbildēm.

* Kādēļ vegāniem un veģetāriešiem ir slikts publiskais tēls.

* Kā Ksenija reaģē, kad savus lasītājus satiek dzīvē.

* Un, kā vienmēr, daudz, daudz, daudz ko citu.



Ja tagad podkāstam vari veltīt tikai piecas minūtes dodies uz sarunas punktu 1h 4min un 41sek, kur Ksenija pastāsta savu skatu uz jautājumu par to, vai ir kaut kas, ko latviešiem noteikti jāzina par Latvijas krievu kopienu.



Baudi un dalies!