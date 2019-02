Svarīgās detaļas #35: Minisērija – kā būt skeptiskam un saglabāt draugus

Jaunākā podkāsta "Svarīgasdetaļas.lv" sērija atšķiras no citām ar to, ka tā ir minisērija. Parasti podkāstā autors intervē cilvēkus, lai dzirdētu viņu ieskatus par darbu un dzīvi kopumā. Šoreiz stāsts par to, kā būt skeptiskam un saglabāt draugus. Un padomi, kā domāt kritiski, strīdos pieturēties pie faktiem un tik un tā, neaizbiedēt tos cilvēkus, kuri tic astroloģijai, homeopātijai vai citām zinātniski nepamatotām lietām.