Kā sadzīvot ar emocijām un mainīt uzvedību – psihoterapeite Maruta Freimane

Noteikti būsi pamanījis, ka cilvēki ir traki. Viņi uzpūš ziloņus no mušām, ignorē svarīgo, uztraucas par nesvarīgo un, pat ja to apzinās, lietas labā neko nedara. Varbūt esi pamanījis, ka arī tu tā dari. Šajā sērijā Juris Baltačs sarunājas ar psihoterapeiti Marutu Freimani. Viņa cilvēku dabu pētījusi jau vairāk nekā 15 gadus, viņai ir doktora grāds psiholoģijā, viņa ir bijusi konsultante krīzes situācijās, krīzes centrā "Skalbes" un konsultē cilvēkus psiholoģijas un kognitīvi biheviorālās terapijas centrā "Intellego", un pati šo centru ir dibinājusi. Podkāstā Maruta stāsta par to, kā nonāca līdz psiholoģijai, dažādiem uzvedības modeļiem, kā atpazīt depresiju un kā uzvesties depresīva cilvēka klātbūtnē un daudz ko citu. Baudi un dalies! Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 15.05.2019.