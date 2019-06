DELFI PLUS

Mazie ikdienas stāsti ar lielajām dzīves mācībām – Vaira Vīķe-Freiberga Vaira Vīķe-Freiberga atgriezās Latvijā 60 gadu vecumā, pēc vairāk nekā 50 gadu prombūtnes. Bez piederības kādai politiskai partijai un pat bez priekšvēlēšanu kampaņas viņu 1999. gadā ievēlēja par valsts prezidenti. Savas prezidentūras laikā (1999–2007) Vīķe-Freiberga bija viens no galvenajiem dzinējspēkiem, kas veicināja Latvijas pievienošanu NATO un Eiropas Savienībai , un viņa, vēl joprojām, ir viena no tautas vismīlētākajām personībām. Šī iemesla dēļ Juris Baltačs bijušo prezidenti aicinājis parunāt par dzīvi un lielajām tās mācībām savā podkāstā. Šajā epizodē Vaira Vīķe-Freiberga stāsta par šaubu pārvarēšanu, "2x2 nometni", audzināšanas un dabas lomu mūsu psiholoģijas veidošanā, klusumu kā spēka avotu, savām apģērba izvēlēm un daudz ko citu. "Interesanti ir darīt kaut ko, kas tomēr prasa no tevis zināmu piepūli," atzīst bijusī Latvijas prezidente. Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 18.06.2019.

Panākumi mūsdienās, informācijas tehnoloģijas un 'Porsche' – uzņēmējs Kristaps Rikāns Podkāsta "Svarīgās detaļas" jaunākās epizodes viesis ir Kristaps Rikāns. Kristaps vada uzņēmumu "U-Labs", ko viņš šeit pat Latvijā izveidoja kā informācijas tehnoloģiju attīstības centru priekš "Ubiquiti Networks". Pirms tam viņš ir veidojis biznesa centrus Kijevā, Denverā un Toronto. Viņa gadiem ilgā neatlaidība un uzņēmīgais gars viņu padarījis par balvas " Laiks Ziedonim " laureātu, ko viņš ieguva par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. Un, ja šo balvu pasniegtu arī par mīlestību pret "Porsche" automašīnām, viņam tādas balvas būtu divas. Podkāstā Kristaps ar Jura Baltača palīdzību apspriež Silīcija ielejas inženierus, piedzīvojumus 80. un 90. gados, inženieru atlasi darba intervijās, korupciju Latvijā, uzņēmējdarbību un tehnoloģiju biznesu Latvijā un pasaulē, kā arī daudz ko citu. "Panākumi mūsdienās, es domāju, ir sabojāts termins. Jo šodien izpratne par panākumiem ir "Instagram" profils ar 100 000 sekotājiem. (..) Man liekas panākumi realitātē ir (..) labs meistars vai amatnieks, kas palīdz mūsu valsti attīstīt, maksā nodokļus, rada darbavietas, glābj cilvēku dzīvības," atklāti stāsta Rikāns. Baudi, dalies un esi podkāsta patrons ! Epizode pirmoreiz publicēta 27.05.2019. Kā sadzīvot ar emocijām un mainīt uzvedību – psihoterapeite Maruta Freimane Noteikti būsi pamanījis, ka cilvēki ir traki. Viņi uzpūš ziloņus no mušām, ignorē svarīgo, uztraucas par nesvarīgo un, pat ja to apzinās, lietas labā neko nedara. Varbūt esi pamanījis, ka arī tu tā dari. Šajā sērijā Juris Baltačs sarunājas ar psihoterapeiti Marutu Freimani. Viņa cilvēku dabu pētījusi jau vairāk nekā 15 gadus, viņai ir doktora grāds psiholoģijā, viņa ir bijusi konsultante krīzes situācijās, krīzes centrā "Skalbes" un konsultē cilvēkus psiholoģijas un kognitīvi biheviorālās terapijas centrā "Intellego", un pati šo centru ir dibinājusi. Podkāstā Maruta stāsta par to, kā nonāca līdz psiholoģijai, dažādiem uzvedības modeļiem, kā atpazīt depresiju un kā uzvesties depresīva cilvēka klātbūtnē un daudz ko citu. Baudi un dalies! Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 15.05.2019.