Kristīne Balode jau vairāk nekā 15 gadus izzina romantiku, seksualitāti un attiecības. Viņa ir klīniskais psihologs, un savā darbā uzsver zinātnē balstītu izpratni par seksualitāti un attiecībām, kas ir brīva no aizspriedumiem, reliģiskās un ideoloģiskās piederības. Viņa ir no vadošajām autoritātēm Latvijā jautājumos par seksualitāti, partnerattiecībām un personības izaicinājumiem, kas sakņojas cilvēka seksuālajā iedabā. Podkāstā "Svarīgās detaļas" pie Jura Baltača seksoloģe Kristīne Balode stāsta par to, vai meitenēm patīk sliktie puiši, kā krāpšana var stiprināt attiecības, kāpēc vairums attiecību turpinās pēc krāpšanas, sevis izzināšanu caur seksualitāti un daudz ko citu. 31.03.2020. epizode.