Kā aizsargāt savas tiesības slimnīcā?

Ko darīt, ja ciešu no vardarbības ģimenē?

"Liecinieki – neklusējiet, ja redzat vardarbību, zvaniet policijai!" tā raidījumā " Tiesības zināt " aicināja biedrības "Centrs Marta" vadītāja Iluta Lāce. Viņa uzsvēra, ka redzot kādu draugu vai radinieku, kas cieš no vardarbības ģimenē, to nedrīkst ignorēt, un jāpiedāvā palīdzība, neskatoties uz to, ka tā var tikt atraidīta par vairākkārt, cietušajai nevēloties atzīt, ka pastāv problēma. Savukārt pašas cietušās viņa aicināja vērsties pēc palīdzības – ceļš uz to nav viegls, bet ir iespējams. "Tā dzīve, kas ir brīva no vardarbības un cieņpilna, tā atsver visu to grūto, ērkšķu pilno ceļu," viņa uzsvēra.