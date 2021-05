12 Reklāmas uztvere sociālajos medijos – vai influenceriem jāslēpj reklāma?

Mūsdienās reklāmas ir pārvākušās no televizoru ekrāniem uz mūsu viedierīcēm un neskaitāmo selfiju jūru " Instagram " lietotāju profilos aizstājušas produktu un pakalpojumu apmaksātas reklāmas. Bet vai šīs bildes un video ir iespējams atšķirt no ikdienas satura tikpat viegli kā tās, kas pārtrauc tikko ieslēgtu "Youtube" video vai pēkšņi ieslēdzas pēc Tavas mīļākās dziesmas " Spotify "? To šobrīd sava maģistra darba ietvaros pārbauda Deniss Ševeļovs , kurš šajā podkāstā sniegs nelielu ieskatu tajā, ko ir izpētījis, un kopā ar Intu Bušu komentēs šībrīža tendences satura veidotāju atklātā reklāmas norādīšanā lietotnē "Instagram" un tajā, kādu ietekmi tas atstāj uz reklāmas kampaņas efektivitāti.Par apmaksātām reklāmām "Instagram" un influenceru godīgu šo reklāmu pieminēšanu šodien runās 12. epizodes viesi:- Deniss Ševeļovs, "FMCG 360" komunikācijas čempions, "Consumer Journey" metodes sludinātājs un apbalvots influenceru attiecību guru, "BSMS" mārketinga nodaļas direktors.- Inta Buša, izgājusi visus uzņēmējdarbības vadības līmeņus un tagad ir "BSMS" izpilddirektore, lektore Rīgas Stradiņa universitātē. 18.05.2021. epizode.