5 Žurnālu nākotne – kurš lasa digitālos žurnālus?

Podkāstā "Eiropas diena" vēstīsim par aktuālākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā – katru nedēļu ieskatīsimies ES politiskās dienaskārtības jaunumos, kā arī caur dažādu nozaru pārstāvju, akadēmiķu un citu ekspertu viedokļiem iedziļināsimies tēmās, kuras nodarbina dalībvalstu politikas veidotājus un skar lielu daļu no 27 dalībvalstu iedzīvotājiem.

"Covid-19 dienas apskats" ir ikdienas audio formāta aktuālāko ziņu apkopojums, kurā vienuviet atrodams, kas svarīgākais saistībā ar jauno koranavīrusu noticis pēdējās 24 stundās un kas būtisks jāzina par vakcinēšanos procesu Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām. Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta "Covid-19 dienas apskats" saturu atbild AS "DELFI”.

Katru darba dienu pusstundu ilgā raidījumā kopā ar dažādu nozaru speciālistiem, kā arī “Delfi” un citu mediju žurnālistiem aicinām skatītājus spriest par kādu aktuālu tematu – politiķu lēmumiem un to sekām, amatpersonu rīcību un tās motīviem, pārmaiņām sabiedrībā un tās virzītām iniciatīvām, pasaulē notiekošo un tā ietekmi uz Latviju, sasniegumiem un zaudējumiem sportā, kultūras personībām un procesiem.

"MVPod" – digitālā sporta žurnāla MVP autoru veidots podkāsts, kurā ik pārnedēļu tiekamies, lai barjersprinta tempā apspriestu svaigākās sporta aktualitātes, bet tad maratonā kopā ar viesi smalkāk pašķetinātu kādu no MVP aprakstītajām tēmām. Jo arī audio formātā – šī ir mūsu spēle!

Apkārt klejo lērums pārliecinošu apgalvojumu, pēc kuriem cilvēki vadās savos ikdienas lēmumos un izvēlēs. Problēma tāda, ka daļa no tiem ir klajas muļķības, kas tiek pasniegtas kā zinātniski pierādīti fakti. Vai seleriju sula palīdz pret 5G izraisīto vēzi? Vai ūdeni var strukturēt? Šajā podkāstā izglītoti eksperti palīdzēs viest skaidrību, kas ir zinātne, bet kas – pilnīgas blēņas.

Portāla "Satori" veidots podkāsts, kas veltīts zinātnei, sabiedrībai un politikai Latvijā un Eiropā. Politologs, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs un bioloģijas doktore, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētniece Ilze Dimanta sarunāsies ar Latvijas zinātniekiem un sargās mūsu galvas no mītiem, pasakām un sazvērestības teorijām. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta grupa "Renew Europe".

Imants Ziedonis sacīja, ka dabu kopt ir dabiski. Jautājums – kāpēc un kā to darīt šodien? Raidījums "Zaļā grebene" radīts ar mērķi veicināt izpratni par apkārtējās vides jautājumiem un katra indivīda lomu kopsakarībās, kas veido pasauli. Ēterā meklējam vides problēmu skaidrojumus un tādus risinājumus, kurus ikviens var praktizēt savā ikdienā, tādējādi radot pārmaiņas.

Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva. Tehnoloģiju, gadžetu un sociālo tīklu pasaules jaunumus pasniedz šefpavārs Ahhhķis. Par humoru un laikmetīgo skepsi rūpējas Putns un Ričijs. Tiešraidē #DigitālāsBrokastis dzirdamas "Radio Naba" ēterā 95.8FM katru piektdienas rītu no pulksten 8.15 līdz 9.00.

Vai tava problēma ir tā, ka tu esi sieviete? Mēs to atrisināsim! "Starp mums, meitenēm, runājot" podkāsts apvieno trīs lietas, bez kurām sievietei šodien būtu grūti eksistēt: jokus, feminismu un citas superīgas sievietes, kas dara aizraujošas un krutas lietas un tāpēc ārkārtīgi iedvesmo.

"Ctrl+S" ir podkāsts par to, kā nopelnīt, ieguldīt un stulbi netērēt naudu. Kaspars Salenieks, Mārtiņš Šmits un Dāvis Freibergs sarunājas par savu pieredzi ar naudu, lai veicinātu brīvākas un atklātākas sarunas par šo, citkārt bieži noklusēto, tēmu. Neizpaliek arī praktiski padomi ikdienai un ļoti cilvēcīgas atzīšanās par to, kā labāk nedarīt.

Koks turpinājumā

"Koks turpinājumā" ir podkāsts par būvēšanu no koka un dzīvošanu koka mājās, ko vada Māris Olte un Dace Salnāja. Katrā sērijā vadītājiem pievienojas kāds eksperts – jomu spektrā no arhitektūras līdz amatniecībai –, lai stundas garumā runātu par to, kāpēc koka arhitektūra šobrīd ir vēl pievilcīgāka nekā jebkad agrāk. Praktiski padomi un pētnieku dati, filozofija un tīra matemātika – raidījums būs interesants gan tiem, kas ar koku profesionāli strādā ikdienā, gan tiem, kas vēl tikai sapņo par savu koka namu laukos.