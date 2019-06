S2E16: Rīgas velomaratona atrāviens, 'Fatmax' zona un kā nodedzināt taukus

"Train2Win" podkāsta 2. sezonas 16. epizodē par "FatMax Zone" – ne tikai tauku dedzināšana, bet arī noderīgs treniņš ķermeņa izturībai. Saruna arī par to, kā noteikt pareizo sirds vai jaudas darbības zonas apmplitūdu efektīvākam treniņam, kā tādu braukt un kā to darīt pareizi. Diskusija arī par "Toyota Rīgas velomaratonu" un to, kā vajadzēja braukt šīs sacensības un būt nedaudz veiksmīgam, lai ieķertos atrāvienā. 12.06.2019. epizode.