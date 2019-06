DELFI PLUS

Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti Daudzdienu sacensības un savas velotrases veidošana mežā Jaunākajā podkāsta "Train2Win" epizodē par to, kā labāk nobraukt daudzdienu MTB sacensības un ko mēs varam mācīties no "Lizuma" komandas pārstāvja Aivara Dārznieka, kurš nesen finišēja "Alphen Tour Trophy". Kā arī daži ieteikumi, kā izbūvēt savu velotrasi mežā! 20.06.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00 1

Daudzdienu sacensības un savas velotrases veidošana mežā Jaunākajā podkāsta "Train2Win" epizodē par to, kā labāk nobraukt daudzdienu MTB sacensības un ko mēs varam mācīties no "Lizuma" komandas pārstāvja Aivara Dārznieka, kurš nesen finišēja "Alphen Tour Trophy". Kā arī daži ieteikumi, kā izbūvēt savu velotrasi mežā! 20.06.2019. epizode. S2E16: Rīgas velomaratona atrāviens, 'Fatmax' zona un kā nodedzināt taukus "Train2Win" podkāsta 2. sezonas 16. epizodē par "FatMax Zone" – ne tikai tauku dedzināšana, bet arī noderīgs treniņš ķermeņa izturībai. Saruna arī par to, kā noteikt pareizo sirds vai jaudas darbības zonas apmplitūdu efektīvākam treniņam, kā tādu braukt un kā to darīt pareizi. Diskusija arī par "Toyota Rīgas velomaratonu" un to, kā vajadzēja braukt šīs sacensības un būt nedaudz veiksmīgam, lai ieķertos atrāvienā. 12.06.2019. epizode. Krampji, intervālu treniņi, karstums – atbildes uz velosporta jautājumiem Jaunākajā velosportam veltītajā podkāsta "Train2Win" epizodē jautājumu un atbilžu laiks. Vladislavs un Jānis atbild uz aktuālajiem jautājumiem par krampjiem, intervālu treniņiem, velosipēda svaru, treniņiem brīvdienās un to, ko treniņiem nozīmē karstums. 27.05.2019. epizode.