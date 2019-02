S2E9 Jauns treneris. Atjaunošanās, eksplozivitāte, fizisks darbs Un treniņi

S2E8 Kristaps Osis - Pro Komandas Velomehāniķis No Israel Cycling Academy

Viena no aizraujošakajām diskusijām ar velomehāniķi no Israel Cycling Academy - Kristapu Osi. Dalās ar padomiem un pieredzi par nokļūšanu līdz Pro līmeņa komandai sūri strādājot un pierādot savu meistarību.

- Knifi kā pareizi sapakot velosipēdu lidojumam;

- Ikdienas veloapkopes grēki;

- Kā Kristaps salauza roku citam mehāniķim un citi atgadījumi no sacensībām