S3E2: Jauda vs pulss

S3E1: Paliec mājās!

Neparasts podkāsts , neparastā laikā! Jānis Mūsiņš un Vladislavs Podvinskis runā par to, kā esošo situāciju saistībā ar karantīnas ieviešanu izmantot, lai iespējams uzlabotu savu formu un nezaudētu iepriekš izdarīto. Par to, kā reorganizēt savu dzīvi, par to, kādus treniņus izmantot, un par to, uz ko būtu jāfokusējas. Palieciet mājās un esiet veseli! 20.03.2020. epizode.