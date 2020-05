Kas ātrslidotājam ir kopīgs ar velosportu? Podkāsta "Train2Win" šīs epizodes viesim ļoti daudz kas! Haralda Silova tēvs Edvīns Silovs ir panākumiem bagāts treneris treka riteņbraukšanā un tikai pārsteidzošā kārtā Haralds nenonāca treka riteņbraukšanā. Haralds ir ilgus gadus sekmīgi startējis daudzos pašmāju MTB seriālos un pēdējos gados arī piedalījies Latvijas Čempionāta individuālajā braucienā un citās šosejas sacensībās. Saruna ar Haraldu par to, cik daudz viņš velosportu izmanto sacensību gatavošanās procesā, par to, cik tehnisks ir šis sporta veids, par to, kā spēt saglabāt motivāciju un par spīti visam pierādīt "ka var" un, protams, kā novērtēt sportu kā privilēģiju. 04.05.2020. epizode.