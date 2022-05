S5E11: Aero as F*** (2. daļa)

Nu čau! Te atkal mēs. Jūs paprasījāt un mēs to izdarījām! Otrā daļa mūsu velo-cipargalvu epizode.



Šodien ar Kasparu čalosim par: zobratiem un to nodilumu; vai ir starpība starp Ulegru un Dura-Ace zobratiem; par to, kāpēc šobrīd visi brauc ar lieliem zobratiem; par oversized pulley; par keramiku; ar mūžīgajiem stūres gultņiem; kāpēc bigger is better; par ratiem; par to, kāpēc TU esi lielākā aerodinamikas "problēma"; par kompaktām stūrēm; kombinezons vs velo krekls; mokasīni/overshoes; par aero zeķēm; par pudelēm; par pedāļiem un par sacensību numuriem.



29.04.2022. epizode.