S5E5 - Toms Markss. 2022. gada sezona

S5E3: Sezonas bloku plānošana

Hei!



Šis ir loģisks turpinājums iepriekšējam podkāstam par periodizāciju. Ja Tu to vēl neesi noklausījies, tad iesakām sākt ar to.



Šodien ar Kasparu runāsim par to, kā saprātīgi saplānot sezonu tai par pamatu ņemot vērā lineārās periodizācijas metodi. Divu stundu garumā runāsim par:



Kādai jābūt pārejai no aktīvās sacensību sezonas un sagatavošanos sezonai? Cik ilgam vajadzētu būt spēka ciklam? Kas ar to skriešanu? :) Kā arī sezonas izskaņā braukt ātri?

18.12.2021. epizode.