Ukraina un karš: pārdomas pēc brauciena uz Doņeckas apgabalu

Par īstenajiem 'paCriotiem' – starp 4. un 9. maiju ar Juri Kažu

Šajā podkāsta "uz austrumu robežas" epizodē Kristaps kopā ar žurnālistu Juri Kažu diskutē par to, kāpēc Latvijā vēl ir cilvēki, kuri baidās no citādības. Par "paCriotiem", noslēgtu un atvērtu sabiedrību, par to, kā mums labāk iekļauties globālajā sabiedrībā, un kādēļ dažiem ļoti aktīviem cilvēkiem šķiet, ka pret to jācīnās. Atbalsti podkāstu un esi tā patrons šeit , bet, ja tev, klausītāj, ir kas sakāms, raksti uz e-pastu: theeasternborder@gmail.com.