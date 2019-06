#10 Uztura bagātinātāji – mūsu draugi vai ienaidnieki?

Šajā podkāsta epizodē dzirdēsi par zināmākajiem uztura bagātinātājiem, to ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī to, vai Latvijas vasarā vari uzņemt pilnvērtīgu D vitamīnu. Uzzini arī Kristīnes un Renāra pieredzi saistībā ar uztura bagātinātājiem un to, kā nepieļaut tās kļūdas, ko pieļāvuši podkāsta dalībnieki.



Atceries, ka uztura bagātinātāji neaizstāj veselīgu un sabalansētu uzturu, un pirms to lietošanas konsultējies ar speciālistu!



Epizode pirmoreiz publicēta 14.02.2019.