Uztura speciāliste par to, kā veselīgi plānot maza bērna ēdienreizes

Jaunākajā podkāsta " Veselīgs uzturs ar Kristīni Podvinsku" epizodē par pašiem mazākajiem – sešus mēnešus līdz trīs gadus vecu bērnu uzturu. Jautājums, kas īpaši svarīgs tiem vecākiem, kas plāno uzsākt savu zīdaiņu piebarošanu vai vēlas, lai viņu mazuļa ēdienkarte būtu pilnvērtīga un veselīga. Šis laika periods (tāpat kā visi citi) ir ļoti būtisks, jo bērna ķermenī notiek daudz un dažādu izmaiņu – bērns ļoti daudz mācās un tam ir nepieciešama enerģija, kuru pamatā gūst no pilnvērtīga uztura. Tā kā bērns vēl pats nevar izvēlēties un izlemt, kurus produktus labāk ēst, par bērna uzturu ir atbildīgi tieši vecāki. Par to visu sarunā stāsta uztura speciāliste Lilita Manīga, lai pastāstītu par uztura principiem bērniem no sešu mēnešu līdz trīs gadu vecumam. 24.08.2019. epizode.