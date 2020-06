26: Ūdens loma mūsu organismā un uzturā

#25: Kā izaudzēt kartupeļus uz kuģa?

Šoreiz podkāstā Kristīne Podvinska uz sarunu aicinājusi savu labu draugu Ivaru Braunu. Ivars šobrīd atrodas uz kuģa Klusajā okeānā. Sarunā par to, kā saglabāt pašdisciplīnu un motivāciju ne tik vieglos apstākļos, kā arī par to, kā izaudzēt kartupeļus Jāņu svētku galdam esot pavisam tālu prom no mājām. 06.05.2020. epizode.