EP10: Nākotne

EP9: Lielās pārmaiņas (radi)

Lai risinātu vides problēmas, ikvienam ir iespēja ne tikai mainīt savu ikdienu, bet arī kļūt par daļu no lielākām pārmaiņām – to varam darīt, veicot lēmumu vēlēšanās par labu zaļām idejām, atbalstot dažādas dabai draudzīgas iniciatīvas, kā arī iesaistoties organizācijās, kas rūpējas par vides problēmu risināšanu. Devītajā "Zaļā grebene" epizodē Gusts centās izzināt organizācijas, kurās mēs varam iesaistīties Latvijā – pie viņa ciemos Liene no "Fridays for Future Latvia", Dzintra no "Zero Waste Latvija" un Laura no Pasaules Dabas fonda . 04.12.2019. epizode.