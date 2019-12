EP2: Dodies dabā – stāsta Kristīne Garklāva un Nils Sakss Konstantinovs

Ja pazīstam dabu, tad gribam par to rūpēties – tā atklāj pētījumi. Bet kāpēc un kā doties dabā? Par ieguvumiem garīgajai veselībai otrajā "Zaļās grebenes" raidījumā stāsta psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Taču par to, ko darīt dabā un kā tai nekaitēt, Gusts Ošmucnieks jautāja dāmai, kura no zaļuma nebaidās it nemaz – Kristīnei Garklāvai. 09.10.2019. epizode.