Kas ir zaļmaldināšana un kāpēc jāpēta arī ekoloģisko produktu izcelsme

Var gadīties, ka mūsu labā zaļā griba tiek izmantota ne-zaļiem nolūkiem – nereti ražotāji apzināti vai neapzināti maldina patērētājus par savu produktu izcelsmi un to ietekmi uz vidi. To sauc par zaļmaldināšanu (angļu valodā "greenwashing"). Kā zināt, ka zaļos saukļos un attēlos ietērptais produkts patiešām ir dabai draudzīgs?! Šajā "Zaļās grebenes" epizodē klausies Edgara Bāliņa sarunu ar Ilzi Neimani no Ekodizaina kompetences centra par to, kā atšķirt īsteni zaļus produktus no tiem, kas tikai par tādiem izliekas. 30.10.2019. epizode.