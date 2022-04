Mehāniķa smadzenēm un zaļajiem pirkstiem – jaunā agronome Lāsma Lapiņa

Daļa Zaļā kursa piekritēju, argumentējot, ka Latvijā viss ir slikti, piesauc pētījumus no ASV. Vai tās ir salīdzināmas lietas?



Ar ASV es vispār neko negribētu salīdzināt, jo mēs esam tik maza valsts. Ja gribas salīdzināt, varētu ņemt tos platuma grādus, kur mēs atrodamies. Tad var augu ziņā paskatīties, piemēram, kas notiek Kanādā, un uz otru pusi. Viss, kas notiek tālāk uz dienvidiem, to mēs nevaram simtprocentīgi aizgūt vai salīdzināt. Ir labi, ka ir piemēri, bet ir jāprot tos izfiltrēt, jo daudzi no tiem Latvijai neatbilst.



Par Latvijas lauksaimniekiem ir gana daudz mītu. Piemēram, konvencionālie paši nemaz neēdot to, ko saražo savās saimniecībās. Kādi ir tavi novērojumi?



Uh, kā ēd! Viennozīmīgi ēd! Manis jau iepriekš piesauktā ZS "Kotiņi" ražo vienus no man mīļākajiem pārtikas produktiem vispār. Viņu rapšu eļļas, linsēklu eļļas, kaņepju eļļas, tās maizes, ko viņi cep, pērļu grūbas. Man šķiet, ka Latvijā nav labāku pērļu grūbu kā viņiem. Tas viss ir audzis Latvijā, saimniecība ir konvencionālā, bet viņi domā, ko dara. Es zinu, ka ir saimniecības, kas nodarbojas ar biškopību, kuru medus tiek eksportēts uz Vāciju un tiek atzīts kā ļoti tīrs un kvalitatīvs. Man šķiet, ka sabiedrībai vieglāk ir skaļi izrunāties sociālajos tīklos nekā pārbaudīt faktus, kas tiešām notiek Latvijā, kādu pārtiku ražo mūsu lauksaimnieki. Es ēdu to, kas ir audzēts mūsu saimniecībā, es ēdu to, kas ir audzēts manu klientu saimniecībās. Es esmu patiesi priecīga, ka mums šie produkti ir uz vietas pieejami. Un nē, es neuzskatu, ka Latvijas produkti būtu saindēti. Tādas produkcijas atrašanos tirgū neviens nepieļautu.



Vai labu ražu iespējams iegūt bez mēslojuma?



Primāri mums ir jādomā par augsnes auglību. Es uzskatu, ka Latvija ir pilnīgi normālas ražas piecu četru tonnu apmērā. Tādas var iegūt, veicot minimālus mēslojumus. Ir svarīgi izaudzēt kvalitatīvu pārtiku, un tad var domāt par kvantitāti un lielākas ražas var nākt bonusā. Es vairāk turos pie zemes – skatāmies un izmantojam to, kas mums ir primāri pieejams – zaļmēslojums, kūtsmēsli, digestāts, dažādi bioloģiskie mēslošanas līdzekļi, kas ir tirgū pieejami. Pēc tam skatāmies, kā to pašu fosforu, kāliju, slāpekli varam nodrošināt ar minerālmēslu palīdzību. Šogad redzēsim, kā mums veiksies ar ražām, jo cenas slāpekļa mēslojumam ir milzīgas. Šis būs pagrieziena punkts, kas parādīs, kā mums sanāk saimniekot ar mazākiem ieguldījumiem un kas no tiem laukiem izaugs. Augšņu analīzēm ir jābūt veiktām visās saimniecībās, ir jāsaprot, kas mūsu laukos notiek. Man viens no top produktiem, ko esmu iemācījusies pēdējo gadu laikā izmantot kā ideālu kālija avotu, ir pelni. Saimniecībās, kas strādā ar pelniem, kālijs augsnē ir ievērojami pieaudzis. Tas ir izejmateriāls, kas nācis tepat no Latvijas.



Kādi ir Latvijas lauksaimnieki, cik gudri un zinoši, t. sk. agronomijā, augu aizsardzībā, mēslošanā?



Mūsu lauksaimnieki paliek arvien gudrāki. No sākuma, kad sāku strādāt un apgrozīties nozarē, tad lielākoties runāja tikai par slāpekli un kāliju. Tagad runā par dažādām alternatīvām, par granulētajiem vistu mēsliem, par pelniem, par zaļmēslojumu, starpkultūrām. Semināros zemnieku jautājumi ir tik āķīgi, ka reizēm pati līdz tam neesmu aizdomājusies.



Kā ir ar augu aizsardzības līdzekļiem – cik tie ir svarīgi un cik daudz un kāpēc nepieciešami vienai vidējai saimniecībai?



Ilgtspējīgi saimniekojot, ir jāskatās situācija uz katra lauka. Būtisku ietekmi atstāj laikapstākļi, sausuma vai lietavu periodi. Var būt gads, kad laikapstākļi ir labvēlīgi un aizsardzības līdzekļi faktiski vispār nav nepieciešami. Citkārt var gadīties, ka ir izdarīts maksimāli viss, ko varējām paveikt bioloģiski, bet nāk virsū tādi insektu un slimību viļņi, ka augu aizsardzības līdzekļi ir vienīgais veids, kā glābt ražu. Dažādu kaitēkļu un dažādu slimību rezultātā varam zaudēt 50 vai pat 70% ražas, un tad ir jāizdara tā izvēle, ka šoreiz ir jāizmanto augu aizsardzības līdzeklis.



Nesen Eiropas dati parādīja, ka Latvijā patērēto augu aizsardzības līdzekļu apjoms strauji pieaudzis, ka izskatāmies nelāgi uz citu valstu fona.



Man kā agronomei šķiet, ka svarīgi ir plašākā kontekstā skatīties uz šādiem datiem. Jautājums, cik šo gadu laikā ir pieaugusi lauksaimniecībā izmantojamā zeme? Ir jāparāda citi dati. Latvija ir tik liela, kāda tā ir, līdz ar to zemnieki ļoti intensīvi apgūst jaunas teritorijas, kas ir krūmājiem aizauguši, pārpurvojušies lauki. Tiek veikta meliorācija, iepriekš neizmantotā zeme tiek atņemta nezālēm un padarīta par lauksaimniecības zemi. Neuzskatu, ka iemesls varētu būt tas, ka latviešu zemnieki palikuši slinki un to tik vien dara, kā ar smidzinātājiem brauc pa lauku. No visiem smidzinājumiem, ko lauksaimnieki veic uz laukiem, vairāk nekā puse ir mēslošana caur lapām. Nespeciālists pamana smidzinātāju uz lauka, ir šausmas un panika, atkal zemnieks "indē zemi".