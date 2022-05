Popularitāti lauksaimnieku vidū gūst apņemšanās īstenot bitēm draudzīgu saimniekošanu

"20. maijā visā pasaule atzīmē Pasaules bišu dienu, tādēļ šis ir īstais brīdis, kad lauksaimniekiem atgādināt, cik svarīgas ir bites un to loma mūsu nozarē. Tādēļ esam sagatavojuši virtuālu memorandu "Bitēm draudzīgs". Vēlos uzsvērt, ka ļoti daudzi lauksaimnieki jau saimnieko bitēm draudzīgi un pie iespējas nāk pretī biškopjiem, bet ir patiess prieks, ka lauksaimnieku interese arī par šo memorandu ir tik liela un saimniecības no dažādiem reģioniem jau apliecinājušas, ka savā saimniecībā īstenos bitēm un citiem apputeksnētājiem draudzīgas lauksaimniecības prakses," stāsta "Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi" valdes priekšsēdētājs Valters Zelčs.



Biedrība "Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi" apzinās, ka tūlītēja un pilnīga atteikšanās no ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas Latvijā nav iespējama, taču uzskata, ka ilgtermiņā mēs Latvijā spējam izveidot lauksaimniecības produktu ražošanu, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku videi. Tādēļ biedrība aicina lauksaimniekus, kuri nodarbojas ar augkopību, ievērot apputeksnētājiem draudzīgas prakses, un arī biškopji aicināti ievērot vairākas prakses.



"Memorandā ir akcentētas tās prakses, kuru ievērošanu nosaka normatīvi, gan arī apņemšanās, kas pēc normatīvās bāzes lauksaimniekiem nav jāievieš. Kaut arī abas nozares sadzīvo labi, atsevišķie nesaskaņu gadījumi nereti gūst plašu rezonansi. Mums ir ārkārtīgi daudz labu piemēru, kur lauksaimniekiem ir lieliska sadarbība ar biškopjiem, un ar šo memorandu vēlamies šo sadarbību stiprināt un uzlabot. Mājaslapā aizpildot pieteikumu, lai pievienotos memorandam, lauksaimniekam arī jānorāda, vai viņa saimniecībā nav iespējams novietot bitenieku bišu stropus vai arī izvietot vientuļo bišu viesnīcas. Lielākie biškopji parasti meklē ziedošu rapšu vai pupu laukus, un šī mājaslapa arī biškopjiem var palīdzēt atrast jaunus sadarbības partnerus," uzsver Valters Zelčs.