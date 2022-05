Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas ir neatņemama Zaļā kursa sastāvdaļa

Precīzā lauksaimniecība ir 21. gadsimta inovācija, kas lauksaimniekam, pateicoties tehnoloģijām, ļauj ļoti precīzi dozēt mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, līdz ar to optimizēt resursus, samazināt izmaksas un saimniekot videi draudzīgāk. Un kā ar visām jaunajām lietām, īpaši jau tehnoloģijām, arī par precīzās lauksaimniecības tehnoloģijām netrūkst greizu mītu un priekšstatu. Kādi ir absurdākie no tiem un kā ir realitātē, uz to atbildēs Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Laurinovičs.