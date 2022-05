Sanda Dejus izgaismos pilsētnieku mītus par lauksaimniecību

Lai sabiedrībai stāstītu, rādītu un vairāk runātu par to, ko lauksaimnieki dara savos laukos, dārzos vai fermās, lai iepazīstinātu ar produkta ceļu no lauka līdz galdam, 2021. gada sākumā tika dibināta Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Informatīvie video "Sanda Dejus skaidro" ir vēl viena no apvienības aktivitātēm, lai veidotu dialogu ar sabiedrību un skaidrotu, kas patiesībā notiek laukos.