Vai turpmāk mēslosim laukus ar satelītu palīdzību?

Neskatoties uz to, ka minerālmēsli to izmaksu straujā pieauguma dēļ teju katram zemniekam ir kļuvuši zelta vērtē, joprojām izskan pārmetumi, ka lauki tiek pārmēsloti, savukārt ūdeņi tiek piesārņoti ar nitrātiem un citām notekvielām. Realitātē augsto cenu dēļ lauksaimnieki ar mēslojumu jau sen velti nešķiežas. Tieši pretēji, tiek meklēti un radīti risinājumi, lai saimniekotu vēl gudrāk. Šeit palīgā nāk digitālās lauksaimniecības rīki, kā, piemēram, satelītuzņēmumi, pēc kuriem ar sarežģītu algoritmu palīdzību iespējams veikt diferencētu mēslošanu atbilstoši augu vajadzībām. Viens no šādiem piemēriem ir lietotne "Atfarm", kuras mērķis ir atvieglot zemniekam mēslošanas darbus, taupīt finanšu un izejvielu resursus, savukārt klimatam – mazināt CO2 izmešus un slāpekļa izskalošanos dabā.