Bitēm draudzīgs lauksaimnieks – vai tas var būt?

Kultūraugi uz lauka cīnās ar tūkstošiem kaitēkļu, nezāļu un slimību. Viena no izplatītākajām rapšu slimībām ir baltā puve. Ja slimība iemestos laukā, vismaz trešdaļa ražas tiktu pazaudēta. Lai pasargātu no baltās puves, saimnieks Linards Selivanovičs daļu no saviem rapša laukiem nomiglojis ar fungicīdu – augu aizsardzības līdzekli pret slimībām. Insekticīdus, kas ir augu aizsardzības līdzekļi kukaiņu kaitēkļu ierobežošanai, Linards ziedošā rapsī neizmanto vispār, kaut likums to atļauj darīt nakts laikā.



Lai gan fungicīdus un arī herbicīdus, ar kuriem tiek ierobežota nezāļu izplatība, ir atļauts izmantot dienas laikā un smidzināt pat ziedošā rapsī, Linards šos augu aizsardzības līdzekļus smidzina tikai naktī. Tā ir viņa pretimnākšana biteniekam Mārim Kreicbergam, kurš jau vairākus gadus pēc kārtas daļu no savām 800 bišu saimēm tur ganībās Linarda rapšu lauka malā. Neviens likums Linardam neuzliek šādu pienākumu, bet tā ir loģiska solidarizēšanās ar Māri.