Cik droša ir pārtika, ko patērējam?

Eiropas Savienībā galvenās pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija ir Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). Pēc EFSA datiem Latvijas patērētājiem pieejamie pārtikas produkti augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu ziņā ir vieni no tīrākajiem visā Eiropas Savienībā.Jaunākais EFSA pētījums par pesticīdu atliekvielu saturu pārtikā, kurā analizēti dati par 2019. gadu, liecina, ka nevienā no Latvijas izcelsmes ievāktajiem paraugiem nav atrasts atliekvielu daudzums virs noteiktās pieļaujamās normas.Ievāktajos paraugos Eiropas Savienībā 96,1 % gadījumu atliekvielas nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, bet 53 % gadījumu – nesatur atliekvielas tādā daudzumā, lai to varētu novērtēt skaitliski.Agronome un dārzeņkopības nozares eksperte Mārīte Gailīte, komentējot šos datus, uzsver: "Es visu laiku stāstu, ka Latvijā ir visdrošākā pārtika Eiropas Savienībā! Augļi un dārzeņu produkcija Latvijā ir ļoti tīra. Tīrāks produkts ir tikai Islandē." Satraukumu viņai rada importa produkti no Vjetnamas, Indijas un citām Āzijas valstīm. Lielāks atliekvielu apjoms konstatēts no Āzijas nākušajām vīnogām un čili pipariem.Pēc ekspertes domām, Latvija ir droša valsts, jo pie mums ļoti labi strādā gan Pārtikas un veterinārais dienests, gan Valsts augu aizsardzības dienests. "Pesticīdu lietošana Latvijā tiek stingri kontrolēta. Katru gadu izlases kārtībā tiek izņemts pietiekams daudzums paraugu no dažādām saimniecībām. Situācija, skatoties desmit gadu nogrieznī, ir būtiski uzlabojusies, jo izdevies samazināt nelegālo pesticīdu lietošanu. Latvijā drīkst izmantot tikai tos augu aizsardzības līdzekļus, kas ir reģistrēti, un tikai tajos kultūraugos, kuros tie ir reģistrēti, un tikai pret noteiktajiem kaitīgajiem organismiem," stāsta Gailīte, piebilstot, ka šie līdzekļi patiesībā ir ļoti dārgi. Ir līdzekļi, kuriem viens smidzinājums maksā virs 80 eiro/ha.