Flakšu ģimene: Sabiedrība ir jāglābj no liekas panikas par rapsi un bitēm

Flakšu ģimene savās saimniecībās ir jau eksperimentējusi ar kukaiņu mājām, tāpat Mārtiņš pētījis citu valstu pieredzi lielos sējumos pa vidu iesēt joslu ar maisījumu, kas paredzēts tieši dažādiem insektiem. Īrijā lauksaimniekiem par šādu videi draudzīgu praksi pienākas speciāls atbalsts. Savukārt par Flakšu ģimenes facēliju zina pat biškopji, kuriem līdz Durbes novadam mērojams tāls ceļš. Jau vairākus gadus savas bišu saimes uz Flakšu ģimenes audzēto facēliju ved biškopji no aptuveni 100 kilometru attālumā esošās Kandavas. "Arī šogad jau zvanīja, jo atkal vedīs bites. Facēlijas ir tik daudz, ka droši arī citi biškopji var savus stropus pie mums izganīt," aicina Mārtiņš.



Uz jautājumu, kādas ir viņu domas par kampaņu, kas aicina glābt bites un lauksaimniekus, Jurijs atbild īsi un konkrēti: "Drīzāk sabiedrība būtu jāglābj no liekas panikas." "Manuprāt, ziņu virsrakstos būtu jāizvairās no ekstrēmistiem, jo reālajā dzīvē nekas nav tik traki. Nevajag atbalstīt šos darboņus. Nevajag ieciklēties tikai uz vienu lietu, vienu skaļi pasniegtu gadījumu, jo kopumā viss ir kārtībā. Mēs varam un sadzīvojam labi, neviens nav jāglābj," uzsver Mārtiņš.