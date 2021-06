Precīzo lauksaimniecības tehnoloģiju superefekts uz vides saudzēšanu

Ārpus precīzajām tehnoloģijām, aizvien vairāk Latvijā palielinās klimata entuziasti lauksaimniecības nozarē. Arvien biežāk arī Latvijā tiek izmantotas bezaršanas tehnoloģijas sējmašīnas jeb no-till, ko Eiropā lauksaimnieki izmanto vairāk nekā 40 gadus. Atšķirībā no parastās sējmašīnas, ar bezaršanas tehnoloģijas sējmašīnām sēklas tiek iespiestas zemē ar speciālu disku palīdzību, nav nepieciešama nekāda augsnes apstrāde. Tehnoloģijas unikalitāte slēpjas tajā, ka zeme netiek kustināta, ļaujot augsnei dzīvot dabīgu procesu, maksimāli saglabājot tās dabiskos mikrobioloģiskos procesus. Un šeit stāsts atkal ir par SEG emisijām – augsne kustināta netiek faktiski vispār, līdz ar to CO 2 no tās atbrīvojas pavisam nedaudz. Tomēr šādas tehnoloģijas grūtāk ieviest ir mūsu apņēmīgajiem bioloģiskajiem ražotājiem, jo, vismaz pirmajos gados, pastāv pastiprināts risks slimību patogēnu, nezāļu un kukaiņu pastiprinātai izplatībai. Arī cieto kūtsmēslu iestrāde šādā tehnoloģijā īsti nav iespējama, ja vien tie netiek kompostēti.



"Swedbank" lauksaimniecības eksperts Raimonds Miltiņš uzsver, ka "no-till tehnoloģijas sējmašīna palīdz veikt uzreiz divas pamatdarbības – sēju ar pamatmēslojuma iestrādi. Turklāt šai jaunajai pieejai ir vēl nākamais līmenis, uz kuru tiekties. Ja saimnieks starpkultūrā izmanto pareizos augus, ir iespējams ne tikai piesaistīt barības elementus, bet arī nomākt nezāles un slimības un iztikt vispār bez augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas. Šāda pieeja prasa diezgan apjomīgu darbu un papildu izpēti, lai zinātu, kā tieši dažādi augi sadzīvo vai nesadzīvo, tomēr tā ir nākotne, samazināt ne vien izdevumus, kas nepieciešami smidzināšanai, bet arī ietekmi uz klimatu."