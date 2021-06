Rapšu ziedēšanas svētki – Latvijas vasaras ieskandināšana

Taču tā ir nozīmīga ne vien uzturā, ar to var mazināt arī atkarību no neatjaunojamajiem dabas resursiem, piemēram, naftas – aizvien lielāku nozīmi iegūst rapšu eļļas izmantošana biodegvielas ražošanai.



Rapsis ir ne tikai vērtīgs augs eļļas iegūšanai, bet arī ļoti pievilcīgs acu priecēšanai. Un tieši tāpēc mēs katrs varam svinēt rapšu ziedēšanas svētkus, novērtējot to plašumus, iemūžinot ainavu fotogrāfijas un vienkārši baudot ģimenisku kopā būšanu skaistā apkārtnē, atgādinot sev un citiem, cik lepni esam par mūsu neaprakstāmo dabu.