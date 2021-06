Vai vēlaties pirkt avenes ar tārpiem vai iepuvušus kartupeļus?

Aktuāls jautājums ir kvalitatīvas pārtikas izaudzēšana, ievērojot veselības un vides prasības. Zinātnieki šo tēmu pēta gadiem, un lauksaimniecība ir nozare, kas piedzīvo straujākās pārmaiņas pēdējā desmitgadē, ieviešot inovatīvas lauksaimniecības metodes. Tomēr vēl joprojām jautājums par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā ir viena no karstākajām tēmām, kur nereti dominē radikāli viedokļi. Lai iegūtu objektīvu informāciju, ir vērts ieklausīties zinātniekos, savas jomas profesionāļos, kas ar to nodarbojas diendienā. Lai sarežģītas, nespeciālistam neko neizsakošas tēmas izstāstītu visiem saprotamā veidā, lieti noder salīdzinājumi.



Ja tējkarote miltu katram raisa kādas asociācijas un skaidrību par to, cik daudz tas ir, tad viens nanograms vairumam būs tumša bilde. Jā, matemātiķi pateiks, ka tā ir miljonā daļa no miligrama, taču daudz lielāku skaidrību viesīs salīdzinājums – ja jūs sagrieztu vienu rīsu graudu 25 miljonos vienādu daļiņu, tad vienas šīs daļiņas svars būtu 1 nanograms.



Lauksaimniekiem pārmet, ka augu aizsardzības līdzekļus salīdzinām ar zālēm cilvēkiem, bet tas ir veids, kādā nanogramu salīdzinām ar rīsa graudu. Augu aizsardzības līdzekļi būtībā ne ar ko neatšķiras no zālēm, ko dod dzīvniekiem – kaķiem, suņiem, govīm – vai citām dzīvām radībām, ja gadījies saslimt. Arī bišu slimības biškopji ārstē, dodot bitēm zāles.