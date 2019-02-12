"Бить или не бить?" Никто не хотел покупать отличный BMW по низкой цене

Предлагаем вашему вниманию забавную историю о том, как житель Огре пытался продать любимый BMW. Автомобиль был в отличном состоянии, но покупателей отпугивала низкая цена. "Молодежь не понимает, как было в советское время и что есть мужики, которые умеют практически все - если нужно по деталям собрать точно такой же BMW и поставить рядом", - поделился с delfi.lv Оярс Лапиньш.
"Эту историю мне рассказали знакомые из Огре. В частном доме жили и до сих пор живут муж и жена. Он столяр, она повар в детском саду. Оба уже на пенсии, дети разъехались по миру. Частный дом был построен в советские годы. Муж, который умел практически все, что умеет мужчина, строил его своими силами и за свои средства. Купленный 10 лет назад BMW он лелеял как своего третьего ребенка, - рассказывает Ояр.
Пять лет назад пара решили впервые навестить своих родственников в Австралии. На поездку нужны были деньги и пара решила продать BMW.
Мужу не нужно было говорить дважды - не откладывая в долгий ящик, он тут же приступил к подготовке автомобиля к продаже. Имея лишь благие намерения и золотые руки, он привел девятилетний BMW в такой порядок, что сам не верил, что это его машина. Времени было мало - туристической фирме нужно было заплатить в течение трех месяцев.
Автомобиль был в идеальном состоянии и семейная пара не видела ни малейших преград, чтобы его продать. Муж разместил на рекламном портале объявление, указав самую низкую цену за соответствующую модель. И вот объявился первый покупатель. Конечно, это был молодой человек, для которого BMW - это образ жизни. Вместе с другом они стали лазить по машине, не особо в ней разбираясь, чтобы проверить техническое состояние автомобиля.
Молодежь не понимает, как было в советское время и что есть мужики, которые умеют практически все - если нужно по деталям собрать точно такой же BMW и поставить рядом.
Владелец BMW чуть не впал в отчаянье - нужно было срочно платить за поездку. Как-то раз к нему зашел сосед и мужчина, рассказывая о том, что никто не хочет покупать его машину из-за подозрительно низкой цены, в эмоциональном порыве взял и ударил по двери автомобиля. Осталась большая вмятина. Первая реакция?! Ну все! Теперь точно не продам! В воздухе повисла пауза, после которой сосед спокойно сказал: не переживай, продолжай продавать! Как дальше развивались события, вы наверняка уже догадались - через три дня машину с вмятиной удалось продать. Ведь цена-то соответствующая!
Забавно, но сейчас я сам столкнулся с аналогичной ситуацией. Я тоже пытаюсь продать свой автомобиль по самой низкой цене. Три покупателя, и все мимо. Вопрос все тот же: почему так дешево? И у меня проблема - машину нужно продать в течение двух месяцев.
Вот тут-то мне и вспомнилась история огрского приятеля, которая в тот раз рассмешила меня до слез. Правда, сейчас мне совсем несмешно. Выросло новое поколение автопокупателей, которое наслушалось ужастиков о скрытых дефектах и которое не верит, что можно дешево продавать машину в отличном состоянии. Я тоже идеально подготовил свой автомобиль к продаже и попал в незавидную ситуацию - бить по ней или нет? Что скажете?"
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