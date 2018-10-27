Чемодан, вокзал, Россия и снова Латвия. Как я переезжала туда-сюда

В метро — очень чистом, кстати — висят призывы "говори как петербуржец". Некоторые вагоны декорированы под залы Эрмитажа и под библиотеку. А в троллейбусе номер пять в связи с чемпионатом мира решили не только объявлять остановки на русском и английском, но и рассказывать про каждое место, где останавливается транспорт. Мини-экскурсия за 31 рубль (40 евроцентов).

Но окончательно добивают некультурного человека круглосуточные цветочные магазины на каждом углу. В три часа ночи просто жизненно необходимо подарить даме букет, чтобы до рассвета гулять с ней по крышам!

Чемодан, вокзал, Россия? Не так быстро!

"Славяне есть?" — орёт охранник. Я стою посреди огромной толпы таджиков. Идёт мокрый снег, пальцы в промокших сапогах понемногу теряют чувствительность. Решаю побороться за идеалы интернационализма как-нибудь в другой раз и иду без очереди доказывать, что у меня нет туберкулёза и ЗППП — заболеваний, передающихся половым путем.

Медкомиссия нужна для того, чтобы получить РВП — разрешение на временное проживание. С ним можно находиться в России неограниченное количество времени и работать. Медкомиссия стоит 50 евро, экзамен по русскому языку около 40, нотариальный перевод всех документов — ещё около 50.

Через неделю в шесть утра я стою у миграционного центра. "Толпа? — смеётся таджичка Мастара. — Вот на Новый год была толпа. Тогда можно было получить РВП по квотам. Очередь здание опоясывала, люди всю ночь стояли. Квоты за пару дней закончились и очередь стала как сегодня, человек 200".

Мастара, как и я, получает РВП вне квот. Её муж — гражданин России, а я иду с удостоверением переселенца. Его раз в жизни может получить любой желающий, обратившись в посольство России.

В восемь утра начинают выдавать талоны на очередь. Опоздавшим не достаётся. На приём к инспектору я попадаю вечером. И тут же отправляюсь домой — в анкете обнаружились ошибки. Подать документы удалось со второй попытки, через неделю.

Найти работу и сломать руку

РВП я ждала полгода. Все это время я не могла работать официально и не имела права на бесплатную медицинскую помощь ни в одной стране — в Латвии семейный врач получил уведомление, что в поликлинике я больше не числюсь. Перелом двух пальцев обошёлся мне в три тысячи рублей (40 евро).

Если ты не ищешь сразу "европейскую" зарплату, молод и имеешь славянскую внешность — работу найдёшь за пару дней. Пару раз ко мне на улице подходили подозрительные типы и звали работать на пельменный завод за 20 000 рублей (267 евро). В итоге я устроилась пиарщиком в банкетный зал за 25 тысяч (335 евро). Работала там полгода и на эти деньги снимала половину комнаты на Васильевском острове (вся комната стоила 17 тысяч (230 евро), плюс две тысячи (26 евро) коммунальные платежи). То есть на жильё уходило где-то 130 евро. Что-то ела и раз в два месяца ездила в Ригу. Родители ужасались тому, что я хожу как бомж, и покупали мне одежду.

Среднеазиаты и пожилые люди работают и за меньшие деньги. От имени банкетного зала я публиковала объявление о поиске уборщиц по ставке 100 рублей (1,30 евро) в час. За день поступило звонков 40. "Всяких Гульнар" мне было сказано отсеивать. Осталось около десяти русских женщин в возрасте за 50.

Назад в Латвию

В середине сентября я неожиданно осталась без работы. В это же время знакомые позвали работать у них в Риге, и я согласилась.

После большого города Рига кажется пустынной и вымершей. Здесь ничего не происходит, а местная молодёжь словно впала в спячку. Мои российские друзья-либералы бегали по митингам и хвастались фоточками из автозаков. Мои латвийские русскоязычные друзья недовольны школьной реформой и преамбулой к Сатверсме, но бегать по митингам им лень. Если Россия со всеми своими проблемами — это человек в лихорадке, то Латвия — человек с ослабленным иммунитетом, организм которого просто не сопротивляется. Что хуже — вопрос философский.

Помня, как "весело" было регистрироваться по месту жительства в Питере (занять очередь в шесть утра, сидеть в духоте до вечера, слушать, как орут инспектора), я с тоской думала о том, что надо снова задекларироваться в квартире родителей. Оказалось — дело пяти минут, всё можно сделать онлайн с помощью интернет-банка. Так же просто оказалось отправить работодателю электронную налоговую книжку. Кажется, в Латвии будущее уже наступило!

Потом я пошла в аптеку и привычно попросила анальгин от головной боли. А он по рецепту, о чём я совсем забыла. Оказалось, у будущего есть и тёмная сторона.