Читатель: "Купил в Bite новый телефон, а обещанные в подарок наушники так и не получил"

Как только вышел телефон Samsung S10 plus, Сергей сразу заказал его у своего провайдера — компании Bite. "Цена у всех продавцов была одинаковая и в подарок прилагались наушники Galaxy Buds. Доставка была определена на 8 марта и вот с этого числа и начались мои злоключения", - рассказывает читатель.

8 марта Cергею позвонили из Bite и сообщили, что в связи большим количеством заказов они не могут обеспечить всех наушниками и предложили либо подождать ещё 10 дней, до 18 числа, и получить телефон с наушниками, либо забрать сразу, но без наушников. "Я подумал, что 150 евро на дороге не валяются, именно столько стоят наушники отдельно, и решил подождать, - рассказывает Сергей. - И какое же мое было удивление, когда 18 числа мне снова отзвонили из Bite и сообщили, что наушников так и нет, поэтому мне опять предложили два варианта - либо отменять заказ и искать телефон ещё где-то, либо брать телефон без наушников. В разговоре менеджер упомянул, что таких, как я много, поэтому я сдался и взял телефон без наушников.

Но у меня возникла мысль: ведь эта акция была у всех продавцов, в том числе на официальном сайте Samsung и наушники рано или поздно приедут в Bite, и они их просто продадут по отдельности и заработают на этом неплохие деньги".

Как сообщили в копании Bite, современные наушники Galaxy Buds обеспечивает производитель, компания Samsung. "Учитывая, что количество наушников было ограничено, в интернет-магазине Bite было указано, что предложение в силе, пока товар есть на складе, - поясняет руководитель отдела обслуживания клиентов Bite Оксана Станкевич. - Чтобы избежать недоразумений, в сообщение о подтверждении заказа, которое клиенты получили в виде SMS, было указано, что заказан только телефон, а не телефон с наушниками. Мы за честные отношения с клиентами, поэтому, когда начались поставки телефонов, наушники Galaxy Buds получили те клиенты, которые оформили заказ первыми".

По словам представителя Bite, учитывая большой спрос на телефоны, оператор договорился с Samsung на дополнительные поставки подарочных комплектов, однако, получил их, когда уже началась доставка телефонов клиентам. "Поэтому мы обзвонили всех лично, чтобы предупредить об этом, - говорит Оксана Станкевич. - Дополнительные поставки наушников на данный момент не планируются. Если получим от производителя дополнительные комплекты, то могу заверить, что их в порядке очереди получат те клиенты, которые приобрели телефоны, но не получили в подарок наушники. В продажу предназначенные для подарков наушники, не поступят".

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