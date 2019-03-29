Читатель: Страховая компания не хочет выплачивать компенсацию за угнанный BMW

Летом у Романа угнали дорогой автомобиль BMW. Сотрудники криминальной полиции в рамках расследования изъяли у него ключи, иммобилайзер и техпаспорт. Полгода спустя страховщик отказал в возмещении убытков, так как, по словам Романа, он не смог предоставить ему документы, ключи и чипы. Страховая компания подозревает, что клиент лжет. Спор дошел до суда.

Автомобиль BMW 535i 2015 года выпуска был застрахован в BAN на 40 000 евро. Летом прошлого года машину угнали, и Роман обратился за возмещением в страховую компанию BAN.

"Страховщику понадобилось шесть месяцев, чтобы найти основания для отказа в выплате. Отказали, потому что я им не предоставил ключ, иммобилайзер и техпаспорт от угнанного авто. Нонсенс ситуации в том, что все эти документы и чипы у меня изъяла криминальная полиция сразу после угона. Подтверждающий это протокол лежит в страховой службе с самого первого дня. На протяжении всех шести месяцев расследования у меня ни разу не спросили об этом. Отдать все следователю была не моя инициатива, так положено, - утверждает Роман. - Еще одна причина отказа: им не понравилось, что я приклеил иммобилайзер (секретку/чип) к ключу. Я это сделал, чтобы их просто не потерять. Хотя какое имеет это отношение к угону, если все ключи имеются, а не были украдены, я не знаю".

Не дождавшись денег, 14 марта Роман подал на страховщика в суд. "Предполагаю, что я, как и многие читатели вашего портала, не знали, во сколько может обойтись подача иска в суд. Похоже, BAN на то и рассчитывает - если кого-то не устроит решение, не все будут платить по 3500 евро, чтобы довести дело до суда" - говорит он.

BAN: Клиент говорит неправду



В компании Baltijas Apdrošināšanas Nams DELFI сообщили, что предоставленная Романом информация не соответствует действительности. По словам представителя BAN, компания не будет комментировать конкретную ситуацию, поскольку начато судебное производство. На вопрос, нужно ли отдавать страховщику ключи от машины в случае угона, в компании ответить не смогли.

В Государственной полиции DELFI подтвердили, что по факту угона по части четвертой статьи 175-1 Уголовного закона (кража в крупном объеме или совершенная организованной группой) был начат уголовный процесс. "В рамках уголовного процесса идет активное расследование, чтобы выяснить обстоятельства кражи и круг задействованных лиц, - говорит представитель Госполиции Илзе Юревица. - Государственная полиция провела ряд действий, в том числе распространила стоп-кадр с имеющегося в распоряжении полиции видео, на котором виден некий человек в момент совершения кражи. Полиция просит откликнуться любого, кто знает изображенного на фотографии человека или знает о его местонахождении, позвонив по одному из телефонов: 22028192, 67030660, 67030630 или 110".

Юревица также отметила, что полиция в интересах следствия стремится получить все возможные доказательства, связанные с преступным деянием, в том числе изымает ключи и техпаспорт угнанного автомобиля. "Это стандартная практика, которая применяется во всех случаях угона автомобиля", - отметила она.

Ассоциация страховщиков: сроки можно отменить



В Латвийской ассоциации страховщиков отметили: если в рамках уголовного расследования ключи от машины, техпаспорт и иммобилайзер конфисковала полиция, то страховщик не может требовать от клиента предоставить эти доказательства. Страховщик имеет право запросить необходимую информацию и ознакомиться с вещественными доказательствами в установленном в нормативных актах порядке.

"Тот факт, что иммобилайзер приклеен к автомобильному ключу, не должен влиять на принятие решения о выплате возмещения, если только об этом специально не сказано в условиях или же этот факт не является в прямой следственно-причинной связи с совершением кражи. Судя по рассказу клиента, этого не было, так как ключ с иммобилайзером не были украдены ни вместе, ни по отдельности", - заявил DELFI президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

Согласно Закону о страховом договоре, если возмещение выплачивается физическому лицу, то решение страховщик принимает в течение 30 дней с момента получения всех необходимых документов. Если страховщик по объективным причинам не может соблюсти этот срок, то его можно продлить до шести месяцев со дня, когда было получено заявление на получение возмещения. Если возбужден уголовный или административный процесс или начато делопроизводство по факту административного нарушения или выяснение обстоятельств имеет значение для принятия решения, вышеупомянутые сроки не применяют и об этом информируют клиента. "Таким образом, страховщик может не соблюдать срок шесть месяцев, если возбужденное уголовное дело напрямую связано с принятием решения о выплате компенсации, то есть если у следователя есть сомнения в истинных обстоятельствах совершенной кражи и правдивости информации, предоставленной клиентом", - отметил Абашинс.

Если клиент обратился в суд, то он уже не может подать заявление в Омбуд Латвийской ассоциации страховщиков. Омбуд рассматривает жалобы клиентов - физических лиц - на принятое страховщиком решение о выплате компенсации или отказе ее выплачивать. Если клиент считает, что нарушены нормативные акты, он может обращаться с заявлением в Комиссию рынка финансов и капитала.

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